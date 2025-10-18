【ガルアワ】本田紗来、ニーハイブーツで絶対領域チラリ ランウェイで圧巻スタイル披露
モデル・フィギュアスケーターの本田紗来（18）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。
【全身カット】絶対領域チラリ！大人な表情チラリの本田紗来
本田はオープニング直後の「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。印象的なブラウンの上着にミニ丈のパンツ、ニーハイブーツで絶対領域をチラリと見せたコーデで登場。クールで美しい表情で堂々ランウェイを歩き圧巻のスタイルを披露した。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施し、MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
