女優橋本マナミ（41）が18日、フジテレビ系特番「教えて！山レーザー」（午前10時25分）に出演。子どもに与えるおやつについて語った。

この日は年齢を感じさせないタレントたち「エイジレス軍団」が出演し、美容や健康へのこだわりについてトーク。橋本は我慢している食べ物について「お菓子は出されたりもらったりすると食べちゃうので、自分では買わないようにしてます」と話した。

MCの南海キャンディーズ山里亮太が「お子さんとかお菓子食べたいとか言ったりする時は？」と聞くと、橋本は「うちの子どもは、最近はチョコレート好きとかなってきましたけど、それまでは干し芋。干し芋一択です」と話した。メイプル超合金のカズレーザーが「ねるねるねるね、食わせないんですか！？」とオーバーに驚いてみせると、「おいしいですよね。でも、それ知らないです」と苦笑した。

お菓子の存在を見せずに子育てしており、ぱーてぃーちゃんの信子が「それ知らないで遠足行って、友達持ってたらめっちゃうらやましがりますよ！」と子どもの立場で訴えると、橋本は「それを友達からもらったりするじゃないですか。でも小さい時から干し芋とかフルーツとか食べてたので、食べないんです。欲しがらない」と子どもは興味を持たないと説明。信子は信じられない様子で「ねえ、それって自分の意思！？子どもの」と声を上げて笑わせた。