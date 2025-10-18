Soalaが、新曲「君が悪いのに」を配信リリースした。

（関連：『Mステ』Mrs. GREEN APPLE、Official髭男dism、King Gnuの“神共演” 三者三様の豪華ステージに視聴者大興奮）

本楽曲は、自身初の7大都市ツアー『Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 ～Color Sprinkles～』の初日である10月17日の大阪公演にて初披露されたもの。恋愛での“裏切り”をテーマに、失恋への悲痛な叫びと空虚さを、Soalaの感情がダイレクトに伝わる歌声とリアルな歌詞描写で歌った失恋ソングだ。怒りにも似た悲しみを表すようなロックサウンドと、傷ついた心の弱さや脆さが表現された歌詞が、リスナーの恋愛体験に寄り添う一曲になっている。

また、2026年3月24日にZepp DiverCity (TOKYO)にて自身最大規模となるワンマン公演『Soala ONE MAN LIVE 2026 ～Aile～』を開催。チケットは、現在ファンクラブ先行および一般先行が受付中だ。詳細は公式HPへ。

・Soala コメント

「君が悪いのに」は、心から信じていた人、心から愛していた人に裏切られた時の心情、苦しさをリアルに描いた楽曲です。今まで過ごした時間も全て何もなかったかのように消え去っていってしまう。例え、未練を抱えたままでも決してこの思いは届くことはない。恋愛に対してこうした苦しさを抱えている方にも、この曲が心の叫びとなって、寄り添えますように。

（文＝リアルサウンド編集部）