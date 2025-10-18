DeNAの三浦大輔監督（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。改めてファンに感謝の思いをつづった。

DeNAは前日、クライマックスシリーズ（CS）のファイナルステージで阪神に敗退。今季限りでの辞任を決めていた三浦監督にとっても最終戦となり、甲子園では敵味方関係なくファンからねぎらいの拍手が沸き起こった。

一夜明けたこの日、三浦監督はインスタグラムを更新。「たくさんの応援 ありがとうございました！ 感謝です！」とファンに感謝の思いを投稿。「横浜へ帰ります！ ヨ・ロ・シ・ク！！」と、定番の番長語「ヨ・ロ・シ・ク」で締めた。

インスタグラムには、戦いを終えて穏やかな表情となった三浦監督の写真も掲載。代名詞であるリーゼント姿ではなく、プライベート感のある普段着での投稿だった。

この投稿には3万に迫る「いいね」の反響や1000を超えるコメントがつき、「5年間お疲れさまでした」「ありがとう」などファンからも感謝の思いがつづられた。

DeNAの来季新監督として、相川亮二ディフェンスチーフ兼野手コーチ（49）が内部昇格する方針で、近日中に発表される予定だ。