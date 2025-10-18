桃井かおり、“豪華”な手作りカレーを披露「イイ色〜」「すごく豪華」
俳優・桃井かおり（74）が18日、自身のインスタグラムを更新。ある食材を使った、「とても豪華なカレー」を披露した。
【写真】「イイ色〜」桃井かおりが披露した“豪華”手作りカレー
その食材は「海老」。「BBQで残った大正海老6匹で完全に海老味さ〜」と明かし、鍋で煮込まれた具沢山のカレーを披露した。
また、「ご飯抜きのツレは“カレーキャベツ”なんたな〜」と夫のユニークな食べ方も紹介している。
この投稿には「キャベツ 海老カレー 興味深いです」「ん〜ん イイ色〜」「すごく豪華で滅多に食べられない感じ」「料理が本当に上手い」などのコメントが寄せられている。
