『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した超特急（左から）志村秀哉、森次政裕 （C）ORICON NewS inc.

　9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のシューヤ（志村秀哉）とマサヒロ（森次政裕）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。

　シューヤとマサヒロは、イベントの幕開けとなる「SPECIAL FASHION SHOW」に登場。シューヤは青、マサヒロは緑のチェックシャツをそれぞれ着こなし、並んでランウェイをウォーキング。息の合った姿で、観客の視線を集めた。

　『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。