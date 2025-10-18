◆第９回ジ・エベレスト・豪Ｇ１（１０月１８日、ランドウィック競馬場・芝１２００メートル、良）

総額２０００万豪ドル（約１９億４５００万円）という世界最高賞金額の短距離レースが１２頭立てで行われ、香港最強スプリンターのカーインラインジング（セン５歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が制覇した。３番手から進め、直線では先に先頭に立ったオーバーパス（ジョシュア・パー騎手）をかわし、ゴール前では手綱を緩める余裕があった。ザカリー・パートン騎手とのコンビで断然の１番人気に応え、５度目のＧ１勝利。これで１４連勝とした。勝ち時計は１分８秒１３。

同馬は２３年１２月にデビューし、前走までの１６戦は全て香港・シャティン競馬場だったが、今回が初めての海外遠征。２３年にコックスプレートを制したロマンチックウォリアー以来となる香港馬による豪Ｇ１制覇となった。

ジ・エベレストは芝では世界最高賞金とされるレース。２０１７年に創設され昨年、Ｇ１に格付けされた。１着賞金は７００万豪ドル（約６億８０８５万円）となっている。

２着はテンプデッド（クレイグ・ウィリアムズ騎手）、３着にはジミーズスター（イーサン・ブラウン騎手）が続いた。