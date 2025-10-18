俳優の黒木メイサさんが自身のインスタグラムを更新。「カメラ、パン、雲、グラス、カエル」の絵文字だけのシンプルなコメントを綴り、オフショット画像を投稿しました。



最初の画像では、黒木さんは、黒い半袖トップスに茶色のパンツを着用し、山々と谷が広がる橋の上の景色を背景に、穏やかな表情で遠方を見つめる姿が印象的です。





続く画像では、黒木さんは、ベージュのオーバーサイズスウェットと茶系のパンツという異なる衣装に身を包み、同じく山間の風景をバックに撮影されています。どうやら最初のカメラの絵文字は、撮影を意味しているようです。





続いて投稿されたのは白い紙袋に包まれたパンを手に持つ画像。絵文字のパンは、撮影の合間に楽しんだ食事の一コマを窺わせます。





また、緑豊かな山の景観の画像には、青い空に広がる雲が映し出されています。雲の絵文字は、ロケ地周辺の印象的だった景色を表しているようです。







さらに、お酒のグラスの絵文字を表しているのは、撮影場所なのでしょうか、バーと、カクテルの画像が投稿されています。





そして、最後のカエルの絵文字を意味する画像は、金運を招くとされるのカエルの置きもの。存在感ある表情が印象的です。こうした投稿から、黒木メイサさんがロケーション撮影の合間も、好奇心豊かに楽しんでいる様子が伝わってきます。





【担当：芸能情報ステーション】