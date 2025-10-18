TBS NEWS DIG Powered by JNN

第11回全日本実業団対抗女子駅伝予選会となるプリンセス駅伝 in 宗像・福津（19日）に出場する31チームの区間エントリーを日本実業団連合が18日に発表。

先月、34年ぶりに東京で開催された世界陸上の女子マラソンで7位入賞を果たした大塚製薬の小林香菜（24）は5区に。オレゴン、ブダペストの世界陸上マラソン代表のダイハツ・松田瑞生（30）と激突する。また三井住友海上の不破聖衣来（22）は補欠での登録となった。今大会の上位成績16チームがクイーンズ駅伝（11月23日、宮城・仙台）への出場資格を与えられる。

第1区 宗像ユリックス・・・・・・宗像大社 7.0km
第2区 宗像大社・・・・・・・・・勝浦浜 3.6km
第3区 勝浦浜・・・・・・・・・・宮地浜 10.7km
第4区 宮地浜・・・・・・・・・・福津市複合文化センター 3.8km
第5区 福津市複合文化センター・・宗像大社 10.4km
第6区 宗像大社・・・・・ ・・・ 宗像ユリックス 6.695km
 

【各チーム区間エントリー選手】

■ユニクロ
1区/後藤夢　2区/奥本菜瑠海
3区/川口桃佳　4区/オマレ ドルフィンニャボケ
5区/市田美咲　6区/柳谷日菜

■天満屋 
1区/𠮷薗栞　2区/平島美来
3区/前田穂南　4区/片岡碧巴葉
5区/西村美月　6区/政田愛梨

■ダイハツ
1区/西出優月　2区/村尾綾香
3区/大森菜月　4区/西澤茉鈴
5区/松田瑞生　6区/村松灯

■豊田自動織機 
1区/川西みち　2区/下森美咲
3区/逸見亜優　4区/エカラレ マーガレット
5区/磯部早良　6区/岡本春美

■三井住友海上
1区/永長里緒　2区/西山未奈美
3区/兼友良夏　4区/カマウ タビタジェリ
5区/樺沢和佳奈　6区/松田杏奈

■シスメックス 
1区/石井寿美　2区/穗岐山芽衣
3区/尾崎光　4区/黒田愛梨
5区/中地こころ　6区/酒井想

■肥後銀行
1区/塚本真夕　2区/堤好伽
3区/南雲栞理　4区/チェプコスケイ アイヴォン
5区/大塚英梨子　6区/高江友姫

■大塚製薬
1区/真也加J有里　2区/堀尾咲月
3区/川内理江　4区/西谷沙綾
5区/小林香菜　6区/棚池穂乃香

■ルートインホテルズ
1区/大西夏帆　2区/藤田仁乃
3区/堀尾和帆　4区/カムル パウリン カベケ
5区/保科琴音　6区/藤田正由加

■日立
1区/中川千愛　2区/矢内楓恋
3区/花野桃子　4区/鈴木樺連
5区/鈴木千晴　6区/光恒悠里

■京セラ
1区/尾方唯莉　2区/小園怜華
3区/黒田澪　4区/アグネス ムカリ
5区/嶋田桃子　6区/池田こまち

■東京メトロ
1区/伊東明日香　2区/山口あずさ
3区/上杉真穂　　4区/金井美凪海
5区/森田歩実　　6区/加賀屋智里

■デンソー
1区/中澤咲絵子　2区/宮川紗耶
3区/池内彩乃　　4区/ジェシンタ ニョカビ
5区/松谷里緒　　6区/土田佳奈

■ニトリ
1区/古川璃音　2区/佐久間珀亜
3区/飯島理子　4区/エスタ ムソニ
5区/郄橋朱穂　6区/炭谷綺乃

■ベアーズ
1区/矢治璃瑞奈　2区/廣田百世
3区/坂口愛和　　4区/スーサン カモソ
5区/松井沙樹　　6区/山粼空

■スターツ
1区/三輪南菜子　2区/幸田萌
3区/伊澤菜々花　4区/ワングイ エスター ワンブイ
5区/西川真由　　6区/對馬千紘

■ダイソー
1区/加藤小雪　　2区/加藤美咲
3区/山際夏芽　　4区/テレシア ムッソーニ
5区/竹原さくら　6区/平村古都
 
■十八親和銀行
1区/明石伊央　2区/川原よしの
3区/岩井沙祈　4区/平岡美紀
5区/大村英美　6区/古本紗彩
 
■埼玉医科大学グループ
1区/宮内志佳　2区/吉田詩央
3区/片桐紫音　4区/チェボティビン カドゴ
5区/古賀華実　6区/小林凜花
 
■ユニバーサル エンターテインメント
1区/北川星瑠　2区/橋本奈津
3区/筒井咲帆　4区/チェムタイ デボラ
5区/鷲見梓沙　6区/和久夢来

■ノーリツ
1区/福永愛佳　2区/小林朝
3区/藤村晶菜　4区/日吉鈴菜
5区/清水里名　6区/平野文珠
 
■メモリード
1区/康本花　2区/山口真実
3区/永友優　4区/桑原彩
5区/吉冨博子　6区/大久保菜々
 
■センコー 
1区/下田平渚　　2区/長澤日桜里
3区/竹山楓菜　　4区/近澤里奈
5区/不破亜莉珠　6区/丹羽琴音

■鹿児島銀行
1区/上環　　　2区/堀田佳奈
3区/倉岡奈々　4区/弓山由依乃
5区/嶋田晴日　6区/宇都ひなた

■愛媛銀行
1区/松井晶　2区/石谷亜由
3区/豊田由希　4区/ルーシー ドゥータ
5区/福田美空　6区/窪美咲

■キヤノン
1区/中村日菜多　2区/石松美咲
3区/𠮷川侑美　4区/モカヤ マータ
5区/安部実伽子　6区/藤川遥

■ＴＯＴＯ
1区/谷口萌優　2区/中原涼那
3区/工藤日女花　4区/チェプコエチ フローレンス
5区/石松空　6区/小澤理子

■ワコール
1区/坂尻有花　2区/本庄悠紀奈
3区/若井莉央　4区/坂牧紗衣
5区/枚田茉優　6区/久木柚奈

■新日本住設G
1区/干飯奈桜　2区/郄橋ひな
3区/鈴木ひらり　4区/ミリアム チェロップ、
5区/板井加奈　6区/酒井珠乃、

■クラフティア
1区/朝吹花菜　2区/石川美沙希
3区/逸木和香菜　4区/カプチッチ セリー
5区/唐沢ゆり　6区/森田真帆

■コモディイイダ 
1区/久保田みずき　2区/市村珠季
3区/臼井香乃　4区/マーガレット アキドル
5区/久保田かえで　6区/松村幸栄