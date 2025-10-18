プリンセス駅伝区間エントリー発表 世界陸上マラソン7位入賞の小林香菜は5区で松田瑞生と対決 三井住友海上・不破聖衣来は補欠【一覧】
第11回全日本実業団対抗女子駅伝予選会となるプリンセス駅伝 in 宗像・福津（19日）に出場する31チームの区間エントリーを日本実業団連合が18日に発表。
先月、34年ぶりに東京で開催された世界陸上の女子マラソンで7位入賞を果たした大塚製薬の小林香菜（24）は5区に。オレゴン、ブダペストの世界陸上マラソン代表のダイハツ・松田瑞生（30）と激突する。また三井住友海上の不破聖衣来（22）は補欠での登録となった。今大会の上位成績16チームがクイーンズ駅伝（11月23日、宮城・仙台）への出場資格を与えられる。
第1区 宗像ユリックス・・・・・・宗像大社 7.0km
第2区 宗像大社・・・・・・・・・勝浦浜 3.6km
第3区 勝浦浜・・・・・・・・・・宮地浜 10.7km
第4区 宮地浜・・・・・・・・・・福津市複合文化センター 3.8km
第5区 福津市複合文化センター・・宗像大社 10.4km
第6区 宗像大社・・・・・ ・・・ 宗像ユリックス 6.695km
【各チーム区間エントリー選手】
■ユニクロ
1区/後藤夢 2区/奥本菜瑠海
3区/川口桃佳 4区/オマレ ドルフィンニャボケ
5区/市田美咲 6区/柳谷日菜
■天満屋
1区/𠮷薗栞 2区/平島美来
3区/前田穂南 4区/片岡碧巴葉
5区/西村美月 6区/政田愛梨
■ダイハツ
1区/西出優月 2区/村尾綾香
3区/大森菜月 4区/西澤茉鈴
5区/松田瑞生 6区/村松灯
■豊田自動織機
1区/川西みち 2区/下森美咲
3区/逸見亜優 4区/エカラレ マーガレット
5区/磯部早良 6区/岡本春美
■三井住友海上
1区/永長里緒 2区/西山未奈美
3区/兼友良夏 4区/カマウ タビタジェリ
5区/樺沢和佳奈 6区/松田杏奈
■シスメックス
1区/石井寿美 2区/穗岐山芽衣
3区/尾崎光 4区/黒田愛梨
5区/中地こころ 6区/酒井想
■肥後銀行
1区/塚本真夕 2区/堤好伽
3区/南雲栞理 4区/チェプコスケイ アイヴォン
5区/大塚英梨子 6区/高江友姫
■大塚製薬
1区/真也加J有里 2区/堀尾咲月
3区/川内理江 4区/西谷沙綾
5区/小林香菜 6区/棚池穂乃香
■ルートインホテルズ
1区/大西夏帆 2区/藤田仁乃
3区/堀尾和帆 4区/カムル パウリン カベケ
5区/保科琴音 6区/藤田正由加
■日立
1区/中川千愛 2区/矢内楓恋
3区/花野桃子 4区/鈴木樺連
5区/鈴木千晴 6区/光恒悠里
■京セラ
1区/尾方唯莉 2区/小園怜華
3区/黒田澪 4区/アグネス ムカリ
5区/嶋田桃子 6区/池田こまち
■東京メトロ
1区/伊東明日香 2区/山口あずさ
3区/上杉真穂 4区/金井美凪海
5区/森田歩実 6区/加賀屋智里
■デンソー
1区/中澤咲絵子 2区/宮川紗耶
3区/池内彩乃 4区/ジェシンタ ニョカビ
5区/松谷里緒 6区/土田佳奈
■ニトリ
1区/古川璃音 2区/佐久間珀亜
3区/飯島理子 4区/エスタ ムソニ
5区/郄橋朱穂 6区/炭谷綺乃
■ベアーズ
1区/矢治璃瑞奈 2区/廣田百世
3区/坂口愛和 4区/スーサン カモソ
5区/松井沙樹 6区/山粼空
■スターツ
1区/三輪南菜子 2区/幸田萌
3区/伊澤菜々花 4区/ワングイ エスター ワンブイ
5区/西川真由 6区/對馬千紘
■ダイソー
1区/加藤小雪 2区/加藤美咲
3区/山際夏芽 4区/テレシア ムッソーニ
5区/竹原さくら 6区/平村古都
■十八親和銀行
1区/明石伊央 2区/川原よしの
3区/岩井沙祈 4区/平岡美紀
5区/大村英美 6区/古本紗彩
■埼玉医科大学グループ
1区/宮内志佳 2区/吉田詩央
3区/片桐紫音 4区/チェボティビン カドゴ
5区/古賀華実 6区/小林凜花
■ユニバーサル エンターテインメント
1区/北川星瑠 2区/橋本奈津
3区/筒井咲帆 4区/チェムタイ デボラ
5区/鷲見梓沙 6区/和久夢来
■ノーリツ
1区/福永愛佳 2区/小林朝
3区/藤村晶菜 4区/日吉鈴菜
5区/清水里名 6区/平野文珠
■メモリード
1区/康本花 2区/山口真実
3区/永友優 4区/桑原彩
5区/吉冨博子 6区/大久保菜々
■センコー
1区/下田平渚 2区/長澤日桜里
3区/竹山楓菜 4区/近澤里奈
5区/不破亜莉珠 6区/丹羽琴音
■鹿児島銀行
1区/上環 2区/堀田佳奈
3区/倉岡奈々 4区/弓山由依乃
5区/嶋田晴日 6区/宇都ひなた
■愛媛銀行
1区/松井晶 2区/石谷亜由
3区/豊田由希 4区/ルーシー ドゥータ
5区/福田美空 6区/窪美咲
■キヤノン
1区/中村日菜多 2区/石松美咲
3区/𠮷川侑美 4区/モカヤ マータ
5区/安部実伽子 6区/藤川遥
■ＴＯＴＯ
1区/谷口萌優 2区/中原涼那
3区/工藤日女花 4区/チェプコエチ フローレンス
5区/石松空 6区/小澤理子
■ワコール
1区/坂尻有花 2区/本庄悠紀奈
3区/若井莉央 4区/坂牧紗衣
5区/枚田茉優 6区/久木柚奈
■新日本住設G
1区/干飯奈桜 2区/郄橋ひな
3区/鈴木ひらり 4区/ミリアム チェロップ、
5区/板井加奈 6区/酒井珠乃、
■クラフティア
1区/朝吹花菜 2区/石川美沙希
3区/逸木和香菜 4区/カプチッチ セリー
5区/唐沢ゆり 6区/森田真帆
■コモディイイダ
1区/久保田みずき 2区/市村珠季
3区/臼井香乃 4区/マーガレット アキドル
5区/久保田かえで 6区/松村幸栄