マヂラブ野田クリスタル、爽やか新ヘア披露「かっこいい」「似合う」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】お笑いコンビ・マヂカルラブリーのスタッフによるX（旧Twitter）が、10月17日に更新された。野田クリスタルが髪をカットしたことが明かされた。
【写真】野田クリスタル「似合う」と話題の爽やか新ヘア
投稿では「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週木曜27時〜）の公式Xの投稿を引用し「【ご共有】野田さん、髪切りました」と野田がヘアカットしたことを報告。写真では、日頃後ろ髪やセンター分けした前髪が長めの野田が髪を切り、さっぱりとしたヘアスタイルでポーズを決めている。
この投稿には「清潔感」「イケメン」「爽やかでかっこいい」「すっきりさっぱり」「似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
