少年忍者・ヴァサイェガ渉＆内村颯太「ガルアワ」シークレット出演でトップバッター
【モデルプレス＝2025/10/18】少年忍者のヴァサイェガ渉と内村颯太が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」にシークレット出演。トップバッターを務めた。
【写真】少年忍者メンバーが「ガルアワ」シークレット出演
少年忍者から2人がトップバッターに登場。ヴァサイェガは淡いカラーのシャツにファーのバッグを合わせ、内村は鮮やかなブルーのMA-1を着こなし。
前回から連続の出演となるヴァサイェガと「ガルアワ」のランウェイ初出演となる内村が、スペシャルファッションステージを彩った。
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】少年忍者メンバーが「ガルアワ」シークレット出演
◆少年忍者・ヴァサイェガ渉＆内村颯太「ガルアワ」シークレット出演
少年忍者から2人がトップバッターに登場。ヴァサイェガは淡いカラーのシャツにファーのバッグを合わせ、内村は鮮やかなブルーのMA-1を着こなし。
◆「ガルアワ2025 A/W」テーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」
今回の「GirlsAward」は“着せ替えゲーム”のようにお気に入りを選びながら自分らしさを楽しんでほしいという意味の「Dress Up My Style −Play the Game of You−」がテーマ。約300人のモデルや俳優・女優が最新の秋冬ファッションを披露し、乃木坂46、XG、ME:I、CUTIE STREETら豪華アーティストも揃う。MCを務めるのは南海キャンディーズの山里亮太と森香澄。ドラマ「君がトクベツ」、映画「恋に至る病」のスペシャルステージも展開される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】