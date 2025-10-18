【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場：東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※中学生以下は無料

ガイアノーツは、イベント「2025年 第63回 全日本模型ホビーショー」にて、プラモデル用塗料「メタリックミリタリーカラーシリーズ」、「ローハイディングカラー」を発表した。

「メタリックミリタリーカラーシリーズ」は、ミリタリーカラーをメタリックにした新たなカラーシリーズ。会場ではダークイエロー、オリーブグリーン、レッドブラウンなどのメタリックカラーが作例と共に参考出品された。イベント、オンラインショップ限定カラーとして2026年に販売開始を予定している。

「ローハイディングカラー」は、名前の通り隠蔽力を落とした塗料。グラデーションやぼかしに向いた塗料として調整されている。こちらも参考出品で会場にサンプルが展示されている。発売時期は未定。

メタリックミリタリーカラーシリーズ

ローハイディングカラー

そのほか、ガイアノーツブースでは11月7日開催予定の「装甲騎兵ボトムズ 総合模型演習2025」での出品情報やNAZCAシリーズの新製品情報などが告知されている。

【ガイアノーツブース】

