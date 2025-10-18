◇アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 オーストラリアA代表71-7JAPAN XV(18日、ヨドコウ桜スタジアム)

今回、将来の日本代表の中核を担う若手中心のメンバーで構成されたJAPAN XVはオーストラリア代表のセカンドチーム、オーストラリアA代表と対戦しました。

JAPAN XVは立ち上がり6分にフォワードの攻撃でトライを奪われると、14分にはバックスの展開から相手フルバックに長い距離を走られ、左隅へトライ。さらに17分と20分には個々のタックルが外されるなど連続でトライを奪われます。

それでも22分、JAPAN XVはグラウンド中央から左へ展開すると早稲田大学のフルバック・矢崎由高選手がディフェンスラインを突破、さらにキレのあるステップで相手をかわし一気にトライ。キックも決まり7-26とします。

しかしその後はラインアウトを起点にフォワードの連続攻撃で強引にトライを奪われると、JAPAN XVはラインアウトの乱れやハンドリングエラーなどあと一歩でトライが奪えず、7-33で前半終了となりました。

後半は開始2分でいきなりトライを奪われると、5分には相手のパスを止められず、後半10分で7−54と離されます。

それでもJAPAN XVは26分に敵陣5メートルのラインアウトでチャンスを作りますが、キックパスがトライラインを越え得点ならず。終了間際には敵陣1メートルまで迫る意地の攻撃を見せましたが惜しくもトライラインを割れず、後半はノートライに抑えられ合計11トライを奪われたJAPAN XVはオーストラリアA代表に7−71で敗れました。

JAPAN XVは今後、24日に敵地でホンコン・チャイナ代表と対戦。日本代表は25日に国内でオーストラリア代表と、11月からはヨーロッパへ遠征し世界ランキング1位の南アフリカやアイルランドと戦います。