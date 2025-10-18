【ガルアワ】市川團十郎の長女・堀越麗禾、大型ファッションイベント初登場で堂々ランウェイ クールな表情で会場を魅了
市川團十郎の長女、堀越麗禾（市川ぼたん／14）が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した。大型ファッションイベントには初の出演で堂々とランウェイを披露した。
【全身カット】キュート！肩にセーターを乗せ堂々ランウェイする堀越麗禾
堀越はオープニング直後の「SPECIAL FASHION SHOW（1）」に登場。赤と白のコントラストが映える衣装で登場し、クールな表情で会場を魅了した。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施し、MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
