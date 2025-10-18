¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÃæÂ¼¹¸¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤ÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³ÏË´ð¤«¤é½é²ó¤ËÀèÀ©¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¡º£CS½é°ÂÂÇ¤Ïµ®½Å¤Ê°ìÂÇ¤Ë
¡¡¢¡¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡Âè4Àï¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê18Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡2»à°ìÎÝ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àËÌ»³ÏË´ð¤¬Åê¤¸¤¿152¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÃæÂ¼¹¸¤¬¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤¿¡£ÂÇµå¤Ï°ìÎÝ¤Î²£¤òÈ´¤±¤Æ±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤Þ¤ÇÅþÃ£¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÌøÄ®Ã£¤¬°ìµ¤¤ËÀ¸´Ô¡£ÃæÂ¼¤â»°ÎÝ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï13ÂÇ¿ô6°ÂÂÇ1ËÜÎÝÂÇ¤ÈËÌ»³¤Ë¹¥ÁêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¡£º£CS¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã»´ü·èÀï¤Ç¤âÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±µ®½Å¤ÊÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£