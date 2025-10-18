¤Þ¤¿¤Þ¤¿·è¤á¤¿¡ª Àîºê¤Î¡ÈÀä¹¥Ä´¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¡É¤¬£´ÀïÏ¢Â³ÃÆ¡ª ¤ï¤º¤«13Ê¬¤ÇÀ¶¿å¤«¤é£³ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦
¡¡Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï10·î18Æü¡¢J£±Âè34Àá¤ÇÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¡¢Î©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡£´Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°º¸¤Ç½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿ÏÆºäÂÙÅÍ¤¬¡¢¾¯¤·Ãæ±û¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¥·¥å¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢°ÕÉ½¤òÆÍ¤¤¤Æ±¦Â¤ÇÁÀ¤¦¡£±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥É¥ë¤Ë¡¢Áê¼êGK¤âÈ¿±þ¤·¤¤ì¤º¡£¥´¡¼¥ëº¸¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤éº´¡¹ÌÚ°°¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤·¤Æ13Ê¬¡¢°ËÆ£Ã£ºÈ¤¬ÏÆºä¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤«¤é¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ç¼ý¤á¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥¥ì¤Î¤¢¤ëÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Î¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç°ËÆ£¤Ï¥ê¡¼¥°£´»î¹çÏ¢È¯¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Îº£µ¨12ÅÀÌÜ¡£Àä¹¥Ä´¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Î°ì·â¤â¤¢¤ê¡¢Àîºê¤¬¤ï¤º¤«13Ê¬¤Ç£³ÅÀ¤ÈÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡ÛÆÀ°Õ¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Â¡ª °ËÆ£Ã£ºÈ¤¬£´»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª
