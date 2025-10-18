女優矢野ななか（20）が18日、都内でファースト写真集「ケレン」（講談社）発売記念イベントを行い、帯コメントを寄せたタレント武井壮（52）への感謝を語った。

インスタグラムに投稿したグラビア写真に武井が「いいね」をつけるなど“推し”として応援を受けていたことなどから実現。スタッフを通じてオファーすると武井も快諾し「百獣の王推薦 この子が最強カワイイ日本代表です」とのコメントが帯に入った。

矢野は「以前から『この子は売れるべきです。100点です』とか、かわいいと褒めてくださっていて。帯コメントまでいただけてうれしかったです」と感謝。武井がインスタライブを行った際は、矢野がお返しとばかりに「私の倒し方を教えてください」とコメントを送ったこともあるといい、「武井さんが『いつかご教授します』と言ってくださっていました。その時だけ、いかつい顔になっていましたね」と笑顔で振り返った。

22年にドラマデビューし、14日に20歳を迎えたばかりの若手注目女優。「コンプレックスが強みに変わった」というグラビアでも存在感をみせており、写真集では“人生初下乳カット”など過去最大露出に挑戦している。思わぬ形で実現した“百獣の王”からのメッセージ。「私もグラビア界の女王を目指します！」と高らかに宣言した。