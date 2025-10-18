１８日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、自民党が連立入りを含めた日本維新の会との政策協議を巡り、維新が実現を求めている議員定数削減を受け入れる方針を固めたことを報じた。

維新は石破茂首相の後任を決める首相指名選挙を巡り「野党側の連携は難しい。これ以上続けるのは失礼に当たる」とし、立憲民主、国民民主両党との首相候補一本化を巡る協議を打ち切る考えで自民と合意すれば自民・高市早苗総裁に投票する考えを示しており、高市氏が首相に選出される公算が高まっている。

この日の番組には維新の吉村洋文代表が生出演。ＭＣの俳優・小澤征悦に「維新は二枚舌」などと批判してきた国民民主党の玉木雄一郎代表について「玉木さんの振る舞いをどう思いましたか？」と聞かれると「他党の批判より自党の政策実現を」と書いた自筆のフリップを提示。

「『維新が二枚舌だ』とかも言われましたけど、他党を批判するよりも自党の政策、１７８万の所得税の控除、これに期待している人もいるので、その政策を実現する方向に力を入れるべきだと思うし、僕だったら、そこに力を入れます」と続けると「と言うのも高市さんも玉木さんも党首会談をしているわけです。政策は近いと言われていたわけです。その中で１７８万の壁をやって下さい、やりますって話をする中で高市さんは『責任も持って下さい』って言ったわけですよ。総裁が責任を持って賛意を示して。と言うことは一緒に責任を負ったら実行できるんです。なんで、ここで決断しないのかなと思いますね」と話した。

その上で「自民と維新を足しても過半数にまだちょっと届かないんです。となると、本当に総理大臣にはなれないかも知れないけれど、約束した公約を実現できる最大のチャンスが今の時期だと思うんです。減税をするなら。対決より採決ならばね。総裁がやると言ってるんだから、僕だったら絶対にそこを実現をしにかかると思います」とした上で「玉木さんと高市さんで（連立交渉を）やればいいんですよ。高市さんが求めてるんだから。高市さんが総理になるか分かりませんけど、２１日を過ぎてから、そこまでずっと静かにしていて、過ぎてからやるというのはタイミングを逸していると思う。決断するなら今だと思います」と話していた。