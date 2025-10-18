◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。今シリーズはこの日まで打率１割８分２厘、０本塁打と低調だったが、この日の活躍でＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

２日前の練習日にはシーズン中としては移籍後初の屋外フリー打撃を行った大谷。「一番は試したいことが何個かあったので。それはケージでは分からないことですし、フィールドで打った時にそれが正しいかどうかという確認作業をしたいなと思ってやりました」と説明し、「今日は見え方は良かったと思います。練習でやったことをしっかりと昨日の試合を含めて今日また試合に入った時に打てそうな感じで打席の中に立ててはいたので、またこれを継続できるかどうかが一番難しいし大事なことなので、実戦が空く中でそれをどうキープするかがまた難しいのかなと思います」と話した。

４日（同５日）の地区シリーズ第１戦、敵地・フィリーズ戦以来、中１２日でマウンドに上がった大谷。初回は１番チュラングに四球を与えたが、３者連続三振で好発進。すると直後の第１打席では右翼席へ先制の先頭打者アーチ。９試合、４１打席ぶりのアーチで、登板日ではメジャー初の先頭弾にもなった。

４回２死ではカウント３―１から右腕パトリックの内角低めのカットボールを捉えると、右翼席上段の屋根に直撃した打球は場外の通路へ。打球速度１１６・９マイル（約１８８・１キロ）、飛距離４６９フィート（約１４３メートル）の特大弾にフリーマンら同僚は思わず頭を抱えるほどだった。

復帰後初めて上がった７回のマウンドでは無死一、二塁とされて降板したが、マウンドを降りた後の７回１死の第４打席。メギルからこの日３発目をセンター左に運んだ。１試合３発は２４年９月１９日（同２０日）の敵地・マーリンズ戦以来自身２度目だった。