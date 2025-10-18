【今流行りの町中華風】きのこどっさり！ふわとろ卵とろ〜りあんの『きのこ天津飯』

秋の味覚といえば、やっぱりきのこ。

香り豊かなしいたけとしめじをたっぷり使った『きのこ天津飯』は、やさしいだしの旨みがふんわり卵と相性ぴったり。とろとろのあんがからんだご飯に、思わずにんまりしてしまいます。

なじみのある食材だけなのに、このおいしさ、まさに反則級です！

『きのこ天津飯』のレシピ

材料（2人分）

生しいたけ……4個

しめじ……1パック（約100g）

万能ねぎ……1/4束（約25g）

卵……4個

温かいご飯……300g

塩……少々

サラダ油……大さじ5 1/2

〈A〉

合わせだし……1と1/2カップ

片栗粉……大さじ1と1/2

しょうゆ……大さじ1

みりん……大さじ1

塩……小さじ1/3

作り方

（1）しいたけは軸を切って薄切りにする。しめじは石づきを切ってほぐす。万能ねぎは小口切りにする。卵は溶いて塩を混ぜる。〈A〉を混ぜる。ご飯はどんぶり2つにそれぞれ盛っておく。

（2）直径約20cmのフライパンにサラダ油大さじ2と1/2を中火で熱し、溶き卵の1/2量を入れる。さっと混ぜて丸く形を整え、焼き色がついたら返してどんぶりのご飯にのせる。残りも同様にする。

POINT

ふわふわの卵を味わいたいなら、油は控えず、レシピどおりの量を使ってみて。

（3）サラダ油大さじ1/2を入れ、きのこ類を加えて1分ほど焼く。〈A〉をもう一度混ぜてから加え、混ぜながらとろみをつける。煮立ったら万能ねぎを加えてひと混ぜし、（2）にかける。

とろ〜りあんに包まれたきのこの旨みがたまらない。食べるたびに、もう一度味わいたくなる一皿です！

（『オレンジページCooking』2023年野菜より）