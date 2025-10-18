◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースは17日（日本時間18日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に勝利を収め、対戦成績を4勝0敗とし、2年連続のワールドシリーズ（WS）進出を決めた。フレディ・フリーマン内野手（36）は3本塁打＆勝利投手でシリーズのMVPを獲得した大谷翔平投手（31）の活躍に脱帽だった。

これまでも大谷の数多くの「凄さ」を目撃してきた。活躍は想定内のものではあったが、やはり驚きは隠せなかった。通算2431安打と実績経験豊富なベテランも「この惑星で一番の選手が、みんなの前で最大の舞台に立ってプレーしてるんだ。こういう場面で必ず結果を出すってわかってたよ。今日ここに来たときの彼の集中力を見たら、それがもう伝わってきた。最高のパフォーマンスだったと思う。たぶんこの日のことはずっと語り継がれるだろうね」と興奮気味だった。

4回2死からの2発目は打球速度116.9マイル（約188.1キロ）、飛距離469フィート（約143.0メートル）、角度33度の超特大弾。「場外にボールを打ち出して、しかもマウンドでは10奪三振。言葉を失うよ。ほんとにすごい」と称賛。「私は野球ファンとして、彼がうちのチームにいることが心からうれしい。毎日彼がやることを見られるなんて特別だよ。みんなもそう感じてると思う。“ユニコーン”っていう言葉の意味を、今日の全国放送で改めて見せつけられたと思う」とうなずいた。

チームはポストシーズン9勝1敗で2年連続のワールドシリーズ（WS）に進出。フリーマンは昨年のヤンキースとのWSでは第1戦で逆転サヨナラ満塁弾を放つなど、WS史上初となる6試合連続本塁打をマーク。5試合で20打数6安打、12打点、4本塁打を記録し、MVPに輝いた。

「興奮せずにはいられないね。もちろん、私はいつも“今この瞬間”を大事にしてるけど、次のチャレンジに向けて準備することも大事だ。今回のNLCSでやったことは本当に特別だった。素晴らしい野球をしたよ。本当に素晴らしかった。先発陣はナ・リーグ優勝シリーズのMVP級の働きをした。ゼロを積み重ねてくれたんだ。今はこの勝利をしっかり味わって、次の週に向けて準備するだけさ」と最終目標に向けて、力強く言い切った。