少年忍者・ヴァサイェガ渉＆内村颯太『ガルアワ』サプライズ登場 トップバッターで爽やかランウェイ
ジュニア内グループ・少年忍者のヴァサイェガ渉と内村颯太が18日、千葉・幕張メッセで開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER』に出演。トップバッターを飾った。
【写真】ふたりともエモすぎる⋯！さわやかに登場したヴァサイェガ渉、内村颯太
ヴァサイェガと内村は、イベントの幕開けとなる「SPECIAL FASHION SHOW」にトップバッターで登場。シークレットゲストとしての出演となり、会場からは歓声が上がった。
前回から連続の出演となるヴァサイェガはストライプ柄のシャツ、同イベント初出演となる内村は、ブルーのアウターを着こなして登場。さわやかなランウェイとなった。
『GirlsAward』は今年で15周年を迎え、今回で28回目の開催となる。今回のイベントテーマは「Dress Up My Style -Play the game of You-」。板野友美、井桁弘恵、ゆうちゃみらが出演し、XG、乃木坂46、ME:Iらがライブパフォーマンスを実施。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄が務める。
