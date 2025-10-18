「箱根駅伝・予選会」（１８日、陸上自衛隊立川駐屯地〜国営昭和記念公園）

第１０２回箱根駅伝（２６年１月２、３日）の出場権をかけたレースがスタートし、４２校が１０枚の本戦切符をかけた戦いに挑んだ。予選会は各校１０〜１２人が参加し、上位１０人の合計タイムで争い、中央学院大、順大、山梨学院大などが本戦出場権を獲得した。ボーダーライン上で伝統校によるし烈な争いが繰り広げられ、最後は予選会のサバイバルレースへの経験値で明暗が分かれた形となった。

日体大は９位で継続中の記録では最多となる７８年連続７８度目の出場を決めた。日本選手の集団は序盤からスローペースが続いた中で、日体大は最初の５キロ１９位、１０キロも１９位と出遅れた。それでもレースが動き始めた１０キロから得意の集団走で順位を上げていき、１５キロは１５位、１７・４キロで１２位に浮上し、なんとか滑り込んだ。日体ブルーの襷が来年も箱根路を駆ける。

１０位に滑り込んだのは立大。これで４年連続の予選会突破となった。エースの馬場賢人（４年）が足のコンディション不良で直前で欠場。大黒柱を欠いた中での戦いだったが、３年生の原田颯大（３年）がチームトップの２０位と奮闘。２３年は直前に監督の電撃解任というトラブルを乗り越えて、前回は予選会１位のチームの底力が光った。高林監督は「やっぱり（馬場欠場の）チームへの影響大きかったが、馬場のために、チームのためにと走った子たちが１秒を大事にしてくれた。シードを取りたいと言っている子たちなので。そこに頼らずにどんだけ頑張れるかだよっていうところを話した」と語り、「やっぱりまだまだ１人１人のところを高めていかないと目標には近づけないというのは肌で感じてくれたと思う」と、本戦に向けてさらなる飛躍を期待した。

立大と１７秒差の１１位で涙を飲んだのは法大。今年の箱根駅伝で１５位に終わり、３年間保持していたシード権を喪失。４年ぶりの予選会。経験者がいなかった中で独特の雰囲気に飲まれた。５キロ、１０キロと圏内の８位で通過し、１５キロ、１７・４キロでも９位通過。１０人がゴールした順番では５番目。ただ、上位がタイムを稼ぎきれずに涙を飲んだ。レース後、坪田監督は険しい表情で「ゴールした段階で通ったと思ったので、まさか最後逆転されているとは思わなかった。全く（気持ちの）整理が付いていない。（レース自体は）予定通りだったが、これが予選会の怖さ。このタイム差なら、普通は（本戦に）通る。今までにない落ち方。記録間違えてないもんな…間違えるわけないもんな」と現実を受け止めきれないだった。

過去優勝７度を誇る明大は１２位で昨年に続き２年連続で切符を逃した。最初の５キロが１８位、１０キロは１３位、１５キロは１２位と順位を上げたが伸びきれず。チームトップは大湊柊翔（３年）の４６位だった。今春に就任した名将、大志田監督は「もうちょっとしっかり見てあげれれば。選手は頑張ってくれた。よくやってくれた」と選手たちを慮った。