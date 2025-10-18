元モーニング娘。のタレント加護亜依（37）が16日放送されたテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。“ガチギレ気味”の口調を見せる一幕があった。

この日、同番組では世の中にあふれる、なかなか決着のつかない「水掛け論」について、女性タレントたちが3人vs3人でディベートする企画「水掛け厳禁 女子びちゃびちゃ論」が行われた。手元に水が用意され、白熱すると互いに水をかけあい“びしょ濡れバトル”に発展するのが見どころ。「男に貢ぐのは愛か、悪か」というテーマで議論が展開された。

その中で加護は「男の人ってたぶん、大人になってもずっと少年じゃないですか。そこでこっちが甘やかしてしまうと、頑張らなくなってしまう気がするんです」「（男性を）絶対に甘やかしちゃダメ」などと主張。「そうしないと仕事頑張らないじゃん？」などと持論を続けた。

それに対し、ぼる塾のあんりが「なんでそもそも仕事頑張ってない男を選ぶのかがわかんない。自分で、“頑張れるやつ（男性）”を選んで、その人といないと…。だから不幸なんじゃないですか？」などと言うと、加護は「私、全然不幸じゃないよ」といったんは冷静に切り返した。

しかし一拍置いた後、加護は険しい表情になり「ていうか知らないクセにさ、不幸とか言わないでもらっていい？」と“マジギレ気味”の口調で言い放ち、「私、超幸せだから」などと続けた。

あんりが「幸せじゃない女ほど“幸せ”って言いません？」となおも反論すると、加護は「（あんりが“不幸”って）言ってきたから“幸せですよ”って（言った）。私から一言も言ってない。自分からは言ってない」とぴしゃりと言い返した。

番組のエンディングで、バトルを振り返ったあんりが「怒った時の加護さん、怖くて。巻き舌で“なにしとんだコラ”みたいな（感じの雰囲気になる）」と感想を述べると、加護は「本当にガチでちょっとムカつきました」と番組企画にもかかわらず、リアルに“ガチギレ”気味だったことを告白していた。