EXILE¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡¥Èー¥¯¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤â
¡¡EXILE¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¡ØFANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE ¡ÈEX FAMILY PARTY¡É¡Ù¤ò12·î17Æü¡¢18Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¿·¥¢¥êー¥Ê TOYOTA ARENA TOKYO¤ËEXILE¡¢THE RAMPAGE¤éÅÐ¾ì¡ª¡¡¡ØB.LEAGUE¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤âÓ¹¤é¤»¤¿°µ´¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¡Ë
¡¡ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤À¤±¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¤Ï¡¢EXILE¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¢FANTASTICS¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ10·î27Æü15»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë