G大阪vs柏 スタメン発表
[10.18 J1第34節](パナスタ)
※14:00開始
主審:福島孝一郎
<出場メンバー>
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 2 福岡将太
DF 3 半田陸
DF 20 中谷進之介
MF 4 黒川圭介
MF 7 宇佐美貴史
MF 13 安部柊斗
MF 15 岸本武流
MF 16 鈴木徳真
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 5 三浦弦太
DF 21 初瀬亮
MF 10 倉田秋
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 8 食野亮太郎
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
監督
ダニエル・ポヤトス
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 3 ジエゴ
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 28 戸嶋祥郎
MF 32 山之内佑成
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 29 永井堅梧
DF 13 犬飼智也
DF 16 片山瑛一
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 40 原川力
FW 9 細谷真大
監督
リカルド・ロドリゲス
