¢£µÞ¤Ë¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥×¥¯´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»£±Æ·¸¤ò¸òÂå¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¤¬¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã»£¤ê¤¢¤¦¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ÖGOOD DAY¡×¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー①～②
Mrs. GREEN APPLE¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥»¥¹¡Ë¸ø¼°Instagram¤Ë¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡ÙÈ¯É½²ñ¤ÎÎ¢Â¦¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥ß¥»¥¹¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡Ù¤ØCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¡ÖGOOD DAY¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥»¥¹Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥°¥Ã¥É¥¨ー¥ë¡Ù¤ÎCM¤È¡ÖGOOD DAY¡×MV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¦ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¦ÉÍÊÕÈþÇÈ¤È¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ðー¤¬¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥ß¥»¥¹¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤Ç¤Õ¤¶¤±¤¢¤¦¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ°²è¤¬¸ø³«¡£
¥»¥ó¥¿ー¤ËÎ©¤ÄÆ£ß·ÎÃ²Í¤Î¸ª¤ËÂç¿¹¸µµ®¤¬¤¢¤´¤ò¾è¤»¡¢¤½¤³¤Ë¼ã°æÞæÅÍ¤¬´ó¤êÅº¤¤¼«»£¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤ä¡¢Âç¿¹¤ò¿¿¤óÃæ¤ËÆ£ß·¡¦¼ã°æ¤¬¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤È¥Ýー¥º¤ò¤È¤ë»Ñ¡¢¼ã°æ¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¸å¤í¤«¤éÂç¿¹¡¦Æ£ß·¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤¹»Ñ¡¢µÞ¤Ë¿¿´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¥×¥¯´é¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢»£±Æ·¸¤ò¸òÂå¤·¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÇÂº¤¤¡×¡Ö¿¿´é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤É¤Î¼Ì¿¿¤âºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªInstagram¤Ë¤ÏMV¡ÖGOOD DAY¡×¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥àー¥Óー¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£