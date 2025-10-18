◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース5―1ブルワーズ（2025年10月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第4戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。打っては3本塁打でポストシーズン3、4、5号をマーク。投げても今季最長6回0/3を2安打無失点、10奪三振の圧巻投球でチームを4連勝に導き、2年連続となるリーグ優勝に貢献。シリーズMVPに輝いた。試合後の主な一問一答は以下の通り。

――登板日に打撃でも活躍した。

「一番は登板の日なので先発投手の役割をこなしたいなって気持ちで入りましたし、オフェンス面も集中はしていましたけど、左（打者）が打てる日は右（打者）が苦戦する日も多いですし、僕ら左打者が打てない日は右打者がしっかり仕事してくれる日が多いと思うので、チームとしてバランスが大事なのかなと思います」

――チームメートが「史上最高のPSの試合」と活躍を絶賛している。

「今日の試合以外はやっぱり僕も苦戦してましたし、逆に言えばさっき話しましたけど、僕が打てない時、ムーキー（ベッツ）、テオ（T・ヘルナンデス）、その他の右バッター含めて全員がカバーしてくれる試合が多かったと思うので、こういう日は逆に打てない人が出る時にしっかり自分が打ったり、打線が苦しい時に先発ピッチャーがしっかり抑える、そういうカバーの試合って いうのが大事だと思うので、今日の試合はそれが僕の役割の中で発揮されてたのかなと思います」

――登板日は打てない傾向だったが調整は。

「ここ数日いい感覚では打てているなとは思ってますけど、まあ、そもそもサンプルサイズがやっぱり投げている試合が少ないので、数字の偏りが少し出やすいのかなとは思うんで、それが悪い方向に出てたのかなという印象は受けてるかなと思います」

――投球内容に関して今日は何がうまくいったか。

「ブルワーズ打線、僕が投げる前にもしっかり抑えたピッチャー含めて、抑えてはいましたけど、やっぱり素晴らしい打線だと思うので、1人1人が目的を持って打席の中で力を発揮してくる打線だとは思っていますし、その中で自分がいいゲームプランを持って、キャッチャーのウィルとしっかり合わせていけたのが良かったのかなと思います」

――ワールドシリーズまで1週間。

「まあ、休みを挟めるっていうのはすごくいいことだと思います。ピッチャーもそうですし野手もここまで休みも挟んでますけど、やっぱり1試合の重みが違うと思うので皆、疲労がたまってるんじゃないかなとは思いますし、その中でゲームがない中でいかに実戦の感覚を養っていくかもまた課題だと思うのでそこが難しいのかなと思っています」

――屋外でフリー打撃を2日前に行って変化、発見は。

「一番は試したいことがいくつかあったので、ケージでは分からないことですし、フィールドで打った時にそれが正しいのかどうなのかっていう確認作業をしたいなと思ってやりました 」

――投球内容はプラン通りだったのか。

「どちらもあると思いますね。プラン通り出来た部分と、思ったよりも相手の打線のアプローチの仕方が思ってたのとはまた少し違う打者がいたりとか、そこは肌感で感じた通り、イニングが終わったあとにコミュニケーションを取ってこれはこうしよう、ああしようって感じで変えていきました」

――ここまで結果はあまり出ていなかったが、紙一重だったのか、どこかの打席で納得いく感覚があったのか。

「すごく感覚がいいなっていう感覚では、シーズン中も言ったと思うんですけど、今シーズンはあんまりなかったとは思うので、そのままポストシーズンに入って、確かに惜しい当たりみたいなのはありましたけど、やっぱりいい時っていうのは、必ずしもいいアプローチだけがヒットになるわけではないので、昨日みたいに崩された打席の中で、ああいうふうにいいところにライン際に残ってくれたりとかっていうのは、やっぱり自分がいい形で待てているからなのかなとは思ってます。それも含めてさっき言いましたけど外のバッティング練習、試したいなと思って、やりました」

――ロバーツ監督はもう大谷選手に驚かされないと言っていたが、今日の活躍にやはり驚いたと言っていた。自分自身で驚くことは。

「今日の試合の中ではちょっとまだ振り返りができてないので、3本打ちましたけど、どちらかと言うとディフェンス面、マウンドでのパフォーマンスを重視して試合の中には入っているので、これからまた見返していいところ悪いところを探したいなと思ってますし、全体的には出来過ぎだったのかなは思っています」

――投打同時出場で分かりやすい結果が出た。トップに入るパフォーマンスか。

「トータルで見たらそうなのかなとは思うんですけど、7回（マウンドに）行ってやっぱり2人ランナー残してアウトを取れずに帰ってきているので、そこは中継ぎの人たちがしっかり抑えてくれたのが試合運び的にはかなり大きくて自分的には救われている部分があるので、そこを抑え切れれば完璧だったのかなと思います」

――短期決戦でMVPは初めて。

「巡り合わせなのかなと思ってますし、たまたま今日みたいな試合がここに来てくれて僕がもらいましたけど、ここに来るまでの3試合が一番大きかったと思いますしリーチがかかった状態で4戦目を迎えてしっかり決めたのはよかったことではありますけど、3戦目までを含めて全員が良い仕事ができて勝ち取ったと思います」

――3本塁打を改めて振り返って。

「今日は見え方が良かったと思います。練習でやってきたことをしっかりと昨日の試合を含めて今日また試合に入った時に打てそうな感じで打席の中で立てていたので、これを継続できるかどうかがやっぱり一番難しいし大事なことではあるので、実戦があくなかでそれをどうキープするのかが難しいと思います」