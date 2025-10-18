¾®Âô¿Î»Ö¡ÖÁ´ÊÆ¤è¡¡´Ñ¤¿¤«¡©¡¡¤³¤ì¤¬ÆóÅáÎ®¤À¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î£³ËÜÎÝÂÇ¡õÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤ËÂç¶½Ê³
ÇÐÍ¥¤Î¾®Âô¿Î»Ö¡Ê63¡Ë¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÂ³¡¹¤È¹¹¿·¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÎÂç³èÌö¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¾®Âô¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤µ¤ó¡ª¡¡º£Ä«¤Ï¥Ð¥¤¥¥ó¥°¹Ô¤«¤º¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÄå»¡w¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢MLB¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÂÐ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀï¤ò¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¼ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤¡º£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤éÁê¼ê¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¡¤µ¤¡¡¢ÂçÃ«¡¡º£Æü·è¤á¤Á¤ã¤¤¤Ê¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤¯Åê¹Æ¤Ç¡Ö½Ð¤¿¡ª¡¡Åê¤²¤Æ¤Ï½é²ó»°¼Ô»°¿¶¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼ÔËÜÎÝÂÇ¡ª¡¡GoGo¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤ª¤«¤ï¤ê¤¤¿¡ª¡¡142¡¥9¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì³°ÃÆ¡¡¤â¤¦¥Þ¥¸¤ÇÀ¨¤¹¤®¡ª¡¡¤È¤¦¤È¤¦¥¹¥¤¥Ã¥ÁÆþ¤Ã¤¿¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö3ËÜÌÜÍè¤¿¡ª¡¡ÂçÃ«¡¦ÂçÃ«¡¦ÂçÃ«¡ª¡×¤È¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Î3ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ËÂç¶½Ê³¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¶½Ê³Îä¤á»ß¤Þ¤Ì²¶¡¡¸½ÃÏ¼Â¶·¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î´¿À¼¤È¶¦¤Ë¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¤è¡¡´Ñ¤¿¤«¡©¡¡¤³¤ì¤¬ÆóÅáÎ®¤À¡£¤¢¤È4¾¡¡ª¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾®Âô¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤¹¶½Ê³³Ð¤á¤Ê¤¤¡¡ÂçÃ«ºÇ¹â¡×¡ÖÃÏµå¾åºÇ¶¯ÌîµåÁª¼ê¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ã£¤¬Æ¬¤òÊú¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£