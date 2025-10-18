浮気のきっかけはこれ。浮気相手の女性に男性が「求めてしまうこと」
なぜ男性は浮気心を起こしてしまうことがあるのでしょうか？
もしかしたら、自分の彼女に対して何か不満を抱えていることがきっかけということもあるでしょう。
そこで今回は、浮気相手の女性に男性が「求めてしまうこと」を紹介します。
癒されたい
浮気する男性の多くは、浮気相手の女性に癒しを求めてしまいます。
きっと仕事でストレスを抱えていたり、家での居場所がなかったりといった現実がそうさせるのでしょう。
恋愛のドキドキ感が欲しい
浮気する男性は浮気相手の女性に恋愛のドキドキ感を求めるところもあります。
リフレッシュさせてほしい
浮気する男性は浮気相手の女性にリフレッシュさせてほしいと考えているところもあります。
意外とストレスや悩みを自分の彼女や妻に打ち明けられない男性は意外と多く、男性は他の女性に話を聞いてもらうことで気持ちをリフレッシュさせようと考えているのでしょう。
今回紹介した男性が浮気相手に求めることを日頃から与えていれば、男性が浮気心を起こす可能性は低くなるはずなので、ぜひ意識してみてくださいね。
