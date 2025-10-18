反則級に可愛いな。男性が思わず視線を奪われる「モテ仕草」
気になる男性の視線を奪うためには、単に目立つような行動をしなくても、ちょっと仕草で実は全然OKだったりします。
そこで今回は、男性が思わず視線を奪われる「モテ仕草」を紹介するので、ぜひ取り入れてみてください。
｜髪をまとめたり、ほどいたりする
髪をまとめたり、ほどいたりする仕草は女性ならではの仕草で、男性に色気や女っぽさを感じさせます。
また、髪をまとめた後やほどいた後の雰囲気の変化のギャップにやられる男性は少なくありません。
｜思わせぶりな視線を送る
男性は案外女性の視線を気にしているものです。
｜唇を触る仕草
意外と男性が女性の色気を感じるパーツが唇。
そのため、唇を指や舌で触れる仕草に男性はドキッとするものですし、リップのお直しの仕草に思わず見惚れてしまう男性も多いです、
｜小さく手を振る仕草
女性が小さく手を振る仕草キュンとする男性は少なくありません。
男性の目には「周囲に彼への好意がバレるかも」と思っているように映るでしょう。
男性は何気ない瞬間の女性の仕草に思わず視線を奪われることが多いので、ぜひ気になる男性が近くにいる時は今回紹介した仕草を試してみてくださいね。
