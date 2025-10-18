日本維新の会の吉村洋文代表と国民民主党の玉木雄一郎代表が１８日、「サタデーＬＩＶＥニュース ジグザグ」（日本テレビ系）に時間差で生出演した。

国民は自民党と政策が近いとされ、玉木氏は「総理大臣になる覚悟があります」と発言。一方で立憲民主党、国民、維新で３党協議を進めていたが、維新が自民と急接近したことで玉木氏は「二枚舌」と批判していた。

先に出演した吉村氏は二枚舌発言に対して「他党の批判をするよりも、自党の政策を」と反論。「総理大臣にはなれないかもしれないけど。約束した公約を実行できる最大のチャンスが今の時期。対決より解決なのであれば、リスクはあっても僕だったら絶対にそこを実現にかかります」と主張し、玉木氏に「決断の時期は今」とメッセージを送っていた。

玉木氏は「吉村代表も自民党と維新の連立は半々ということですから、分からないワケですよね。吉村さんも決断してないワケじゃないですか」とチクリ。「政策本位でやっていきたいし、高市総裁に協力しないとも言ってないし維新に協力しないとも言ってない。国民のための政策を協力してやっていくという新しい政治のスタイルに変えていくことが重要」と持論を語った。