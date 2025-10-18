東ＭＡＸことタレントの東貴博が１８日、ブログを更新し、ドジャース・大谷翔平投手の大活躍についてつづった。

大谷は１７日（日本時間１８日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦（ドジャー・スタジアム）に二刀流で出場。投手としては６回０／３を２安打無失点、１０奪三振、無四球の快投。打者としては３本塁打を放つ活躍を見せた。５―１で勝利したドジャースは対戦成績を４勝０敗とし、２季連続のワールドシリーズ進出を決めた。

大谷の活躍に対し、東は「オオタニサーン！ 活躍し過ぎだろっ 無失点の好投 ３本のホームラン」と、ブログに嘆きとも取れる言葉を記した。というのもドジャースが試合を行っている時間、裏番組である中京ローカルの生番組「なるほどプレゼンター！花咲かタイムズ」（ＣＢＣ）に出演していたためだ。

ドジャースの試合は午前９時３８分開始でＮＨＫ総合が生放送。一方、「花咲かタイムズ」は９時２５分から１１時４５分までの放送で、モロに時間がかぶっていたのだ。

東は続けて「その裏で生放送 花咲かタイムズ」と記し、スタジオで共演者と撮った写真をアップ。「こっちも無茶苦茶おもしろかったよ いい試合で花咲かタイムズ見逃してしまっても大丈夫 ＴＶｅｒで観られるよ」と、ドジャースの試合を生で見た人は動画配信サービス「ＴＶｅｒ」で「花咲かタイムズ」を視聴するようにＰＲした。

さらに東は大谷について「それにしてもスゲ〜なぁ 漫画を超える活躍ってあるのね むしろ漫画だったらありえな過ぎてつまんないかも 想像をはるかに超える大谷翔平！ いつか生で観てみたい」と驚きを隠さず絶賛した。