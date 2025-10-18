都合の良い女になりたくない。男性に与えてはいけない「印象」とは
男性から「都合の良い女だな」と思われてしまうと、恋人関係になるのは一気に難しくなってしまうのが現実。
そこで今回は都合の良い女とならないために、男性に与えてはいけない「印象」を紹介します。
惚れっぽい
男性には「惚れっぽい女だな」という印象を与えてはいけません。
それだけで「いつでも落とせそう」などと軽く見られるようになってしまいます。
むしろ恋愛となると慎重なところがあるという印象を与えた方が、男性もアプローチする際に慎重になるものです。
「NO」と言えない
男性に「ほぼ確実にNOと言わないだろう」という印象を与えないようにも注意が必要です。
そして、女性の都合や気持ちなんてお構いなしに、男性は自己中に希望を押し付けてくるようになっていくでしょう。
自己肯定感が低い
男性に自己肯定感が低いと言う印象を与えてしまうのも損です。
そういう女性に対して「言いなりにできそう」と男性は感じるもので、関係性において主導権を握られてしまいがち。
なので、男性からナメられてしまわないように、自分の意見や考えは意識的に主張するようにしましょう。
都合の良い女性と見なされたくないなら、ぜひ今回紹介した特徴を男性の前で出さないように行動してみてくださいね。
