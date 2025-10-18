反り腰も猫背も改善！１日10回【全身引き締め＆美姿勢をつくる】簡単エクササイズ
姿勢の崩れが気になる人におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】。寝たままの姿勢で背骨をひとつずつ持ち上げていくことで、理想的なS字カーブの背中をつくりながら、お腹・ヒップ・太ももの裏、さらに骨盤底筋群まで一気に引き締められます。また、反り腰や猫背の改善だけでなく、代謝アップやヒップアップ効果も期待できるのも魅力です。
ブリッジ
（１）仰向けに寝て脚を軽く開いて両手を手のひらを上にして体の横に置き、一旦息を吸い、息を吐きながらお腹を凹ませる
（２）背骨を腰側から１つ１つ上げていくイメージで下半身を持ち上げ、肩からひざまでが一直線になるまで上げる
▲ひざが開かないように気をつけながら、お腹と太ももの裏の筋肉を使ってゆっくり持ち上げます。また、腰が反らないようにも注意しましょう
（３）下半身持ち上げきったところで再び息を吸い、息を吐きながら体を下ろして（１）の姿勢に戻る
▲（３）とは逆で、背骨を首側から１つ１下げていくイメージです
これを“１日あたり10回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背骨１つ１つを意識しながらお尻を上下させること」、「腰が反らないように注意すること」の２つがポイント。ぜひ毎日少しずつ続けて、自然に“美しい立ち姿”を手に入れましょうね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞