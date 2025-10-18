¤Ê¤¼¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ë6º¹Ï©¤Î´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¤¬¡©ÅÁÅýÅª¿À»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤â¡ÚÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Û
Á´¹ñ¤ÎÆ»¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ»¥Þ¥Ë¥¢¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤ÎÆ»¤ò¾Ò²ð¡£º£²ó¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¡È´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¡É¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¤³¤Îµ»ö¤Ç¤ÏÆ»¾ðÊó¤À¤±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ë
¤Ê¤¼½¸Íî¤ÎÃæ¤Ë6º¹Ï©¤¬¡ª¡©Æ»¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ
°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤ÎÌð¹çÄ®¤Ë¤¢¤ë½¸Íî¤Ë¤Ï¡¢´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¤¬ÅÀºß¡£¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢3ËÜ¤Î¼ÖÆ»¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ë¸ò¤ï¤ë´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢6ËÜ¤ÎÆ»¤¬¸òº¹¤·¤¿6º¹Ï©¤Î¸òº¹ÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¿Þ¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤È°ìÌÜÎÆÁ³¡£¸ëÈ×ÌÜ¾õ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¼þÊÕ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ìð¹çÄ®¤À¤±Æ»¤¬Æþ¤êÍð¤ì´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸òº¹ÅÀ¤Î´Ö³Ö¤¬¶Ë¤á¤Æ¶á¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤¬¡£ÏÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿ÆÈÆÃ¤ÊÂ¤¤ê¤Î¸òº¹ÅÀ¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÉÔ¼«Á³¤Ë¤¢¤¤¤¿¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»°³ÑÃÏÂÓ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìð¹çÄ®¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¿®¶Ä¿´¤¬¸ü¤¯¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¸ºß¤·¤¿Ìð¹ç¾ë¤Î¾ë¼ç¡¦¶¶ËÜÂçÁ·¤¬ã«¤Ã¤¿Ìð¹ç´Ñ²»¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¢¨½ôÀâ¤¢¤ê
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¤Î½äÎéÏ©¡ÖÀ¾¹ñ»°½½»°½ê¡×¤Ë¤Ê¤é¤¤¡¢³Æ½ê¤Ë43ÂÎ¤Î¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤òã«¤ë¤Û¤É´Ñ²»¿®¶Ä¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÃÏÂ¢ÍÍ¤ÏÀ¸³è¤Îµò¤ê½ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤³¤ØÆ»¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê³Æ½ê¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤¿Æ»Ï©ÌÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡¢Êâ¹Ô¼ÔÀìÍÑ¤Î»²Æ»¶¶
°¦ÃÎ¸©°ðÂô»Ô¤Ë¤¢¤ëÌ¾Å´¡¦¹ñÉÜµÜ±Ø¤ÎÆî¤Ë¤Ï¡¢Æ»Ï©¤ÎÃæ±û¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¥¢ー¥Á¾õ¤ÎÊâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¤¬¤¢¤ê¡¢¼ÖÆ»¤Ï¤½¤ÎÊâÆ»¤ò¶´¤ó¤ÇÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë´ñÌ¯¤Ê¸òº¹ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Êâ¹Ô¼ÔÀìÍÑÆ»Ï©¤Ï·¡¤ê²¼¤²¼°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°¦ÃÎ¸©Æ»62¹æ¤ò¸Ù¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤Ï°¦ÃÎ¸©Æ»62¹æ¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤â¹çÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢¸©Æ»¤Ë±è¤Ã¤Æº¸ÀÞ¤·¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÊâÆ»¡¢¹ñÉÜµÜ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö»²Æ»¶¶¡×¡£»²Æ»¶¶¤ÎÀè¤Ë¤ÏÄ»µï¤äÂ¿¤¯¤ÎÅôäÆ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊý¤¿¤Á¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊ¿¤é¤Ê°ìËÜÆ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸©Æ»62¹æ¤Î¥¢¥ó¥Àー¥Ñ¥¹¹©»ö¤Ë¤è¤ê»²Æ»¤ÏÊ¬ÃÇ¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ»¤ò¸Ù¤°¤è¤¦¤Ë¿·¤¿¤Ë»²Æ»¶¶¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»²Æ»¶¶¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»ËÅª¤Ê¹Ô»ö¡Ö¹ñÉÜµÜ ¤Ï¤À¤«º×¤ê¡×¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¹ñÉÜµÜ ¤Ï¤À¤«º×¤ê¡×¤Ï¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ºû¤òÃ´¤¤¤ÇÇÒÅÂ¤Ø¶î¤±¹þ¤ß¡¢Ìñ½ü¤±¤äÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¤¹¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¿À»ö¡£
³Æ½ê¤«¤é¹ñÉÜµÜ¤Ø¸þ¤±¤ÆÂç¤¤Êºû¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÎý¤êÊâ¤¯¤³¤Îº×¤ê¤Ç¡¢Å¾ÅÝ¤ä»ö¸Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»²Æ»¶¶¤Ï³¬ÃÊ¤òÀßÃÖ¤»¤º´Ë¤ä¤«¤Ê·¹¼Ð¤Ë¤·¤Æ¥¢ー¥Á¾õ¤ËÂ¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
