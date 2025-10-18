不思議と当たってる。浮気性な男性に共通する「意外な特徴」とは
世の中には、何度も浮気を繰り返してしまう残念な男性がいるもの。
そんな浮気性な男性とお付き合いしたくないなら、男性のどこを観察すればいいのでしょうか？
そこで今回は、浮気性な男性に共通する「意外な特徴」を紹介します。
女性からモテる
基本的に浮気性な男性は女性からモテるタイプが多いです。
どんな女性に対しても好印象を与えるので、女性からアプローチをかけられることも少なくありません。
寂しがりやなところがある
寂しがりやなところがあるのも浮気性な男性に共通する特徴の１つ。
付き合っている女性からの愛情を実感できていないと、つい寂しさから他の女性に目を向ける傾向があります。
寂しさを趣味や食べることなど他のことで紛らわせることのできる男性なら浮気の心配は少ないですが、寂しさを埋める方法のない男性なら浮気にご用心です。
懐に余裕がある
懐に余裕があるのも浮気性の男性に共通する特徴の１つです。
浮気には意外とお金がかかりますから、彼女のために使うお金だけで手一杯の男性よりも浮気する可能性が高いと言えます。
また、お金がある男性には女性の方から近づいてくることも多いので、自然と浮気リスクが上がると言っても過言ではありません。
今回紹介した特徴を持っている男性は当てはまらない男性に比べると浮気性の可能性が高いと言えるので、ぜひ頭に入れておきましょうね。
