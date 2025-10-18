CUTIE STREET真鍋凪咲、雰囲気ガラリのオレンジヘア姿公開「フランス人形みたい」「可愛すぎて罪」と反響
【モデルプレス＝2025/10/18】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の真鍋凪咲が10月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。大胆なヘアカラーでのショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】CUTIE STREETメンバー、雰囲気ガラリのヘアスタイル
真鍋は、オレンジの絵文字などとともに、オレンジのロングヘアの写真を公開。大きなレースのリボンを頭に付け、繊細な白い衣装を身に着けた、アンニュイな雰囲気の漂う1枚となっている。
この投稿には「めちゃくちゃ似合う」「雰囲気変わる」「フランス人形みたい」「可愛すぎて罪」「オレンジ似合うの天才」「ロングも似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
