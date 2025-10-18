ナ・リーグ優勝決定シリーズに4連勝、MVPさらった大谷

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。4連敗を喫したブルワーズの主軸打者、クリスチャン・イエリッチ外野手も大谷について「彼が球界最高の選手であることには理由がある。彼は今夜、それを証明したんだ」と絶賛した。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたもののそこから3者連続奪三振で波に乗った。直後の打席で右翼へ先頭打者弾、4回2死の打席でも右翼へこの日2本目の本塁打を放った。7回の打席では中堅左へ3本目。ポストシーズンでの打撃不振を振り払う大活躍だった。

MLB公式サイトのブルワーズ番、アダム・マクカルビー記者は、試合後に取材に応じたイエリッチの映像をXで公開。首位打者2度、MVPも1度のスター選手は、大谷について「おそらく野球史上最高の試合の一つだろう。こんなことは今までに何回あったのかわからないけど、それほど多くはないと思う」と驚きを口にしている。

投打での躍動には「6イニングで10奪三振だよね？ それにホームランも3本打った。どれも素晴らしい当たりだった。彼にとっては素晴らしいパフォーマンスだったし、彼が球界最高の選手であることには理由がある。彼は今夜、それを証明したんだ」と手放しで称えた。



（THE ANSWER編集部）