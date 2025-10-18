3発＆10奪三振、大谷の大活躍をフリーマンは知っていた？

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に5-1で勝利し、2年連続のワールドシリーズ進出を決めた。「1番・DH兼投手」で先発した大谷翔平投手は、打者として3本塁打、投手として6回0/3を無失点、10奪三振という大活躍でシリーズMVP。同僚のフレディ・フリーマン内野手は試合前にこの爆発を予言していたのだという。なぜそう感じたのか。

大谷は初回、投手として先頭打者に四球を与えたものの、そこから3者連続三振で流れをつかんだ。直後の打席で先頭打者本塁打。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼席に叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、中堅左へこの日3本目を運んだ。投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、試合後シャンパンファイトの歓喜の中でフリーマンを突撃。公式Xにインタビューを公開した。レポーターのデビッド・ヴァセイ氏は「ここにいる彼は今日の午後2時、私にショウヘイ・オオタニは爆発する準備ができていると言ってきました」と、試合前にフリーマンが大谷の爆発を“予言”していたと紹介。「なにがそう思わせたのですか」と質問している。

フリーマンに言わせれば「これが起こるのは必然だった」のだという。「地球上で最高の野球選手が、最大の舞台でプレーする。みんな彼がステップアップするとわかっていた。彼が今日ここに来たときに集中力が高まっているのが見て取れた。なんてパフォーマンスだ。僕たちは一生この話をするだろうね。ショウヘイ・ゲームだった」と驚きの言葉を並べたてた。

さらに「（ショウヘイの）ホームラン後のあなたの表情のおかげで、今日あなたの子どもたちはパパの顔をインターネット上でたくさん見ることになりますね」と、3本目の直後に頭を抱え信じられないといった様子を見せていたことを問われると大爆笑。

「ハハハハ。場外まで飛ばし、投げては10奪三振なんて言葉を失うしかないよ！ ただただアメージングだ。僕は野球のファン。彼が同じチームでいてくれて本当に嬉しいよ。毎日彼がしていることを見るだけで特別なこと。彼がどんなユニコーンなのかみんな知っていると思うけど、今日全米の前でそれを見せてくれたと思う」と、チームメートの快挙に誇らしげだった。



（THE ANSWER編集部）