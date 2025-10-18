ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦

米大リーグのドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地で行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を5-1で制し、4連勝でワールドシリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・DH兼投手」で先発出場し、打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と異次元の大活躍でシリーズMVPに。3本目を被弾したブルワーズ投手からも賛辞が漏れた。

初回のマウンドで先頭を歩かせた大谷。3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を放った。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾を右翼スタンドに叩き込み、7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発とした。

大谷は、投げても6回0/3を2安打無失点10奪三振。圧倒的なパフォーマンスで、チームをワールドシリーズに導いた。

米ウィスコンシン州地元紙「ミルウォーキー・ジャーナル・センチネル」のトッド・ロシアク記者は自身のXに、7回に被弾したブルワーズ3番手メギルの取材動画を公開した。

大谷に対するプランを問われた右腕は「あそこ（真ん中低め）に投げるつもりはなかったんだけどね。彼にブチのめされたね。僕たちはとにかく彼をアウトに打ち取ろうとしていた」とし、「6イニング以上投げて3本塁打。100年間で誰も見たことがないと思う。先発として素晴らしいピッチングで、どうすることもできなかった」と脱帽していた。



