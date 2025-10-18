◇MLB ア・リーグ優勝決定シリーズ第5戦 マリナーズ 6-2 ブルージェイズ(日本時間18日、T-モバイル・パーク)

マリナーズは8回裏の5得点で逆転勝利し、ワールドシリーズ進出へ王手。同点弾を放ったマリナーズのカル・ローリー選手が試合後、劇的な試合を振り返りました。

今季レギュラーシーズンでメジャートップの60本塁打を放ったローリー選手。ブルージェイズに2連敗しシリーズ2勝2敗のタイに戻されて迎えたこの試合、1点ビハインドの8回に先頭打者として打席に入ると、レフトへ起死回生の同点ソロHRを放ちました。

打球角度43度という高く舞い上がったこのホームランに、ローリー選手は「ボールを打ったときは『捉えた』と思った。だけど、打ち上げすぎたと気付いた。分からないけど、もし屋根が開いていたら、違う結果になっていたかもしれないね。だけど十分な距離を飛ばせてよかった」と振り返りました。

「以前はただ打席に入って力任せに振っていたけど、今回は自分の球を待って、しっかりボールを捉えることだけを考えた。ホームランを狙う必要も、500フィート(約152メートル)飛ばそうとする必要もない」と、ローリー選手は冷静なスタンスがホームランにつながったことを明かします。

この勝利でマリナーズは、球団史上初のワールドシリーズ進出まであと1勝に迫りました。ローリー選手は「僕たちは興奮している。ただ我々のスタイルで戦い、アグレッシブに、やるべきことをやり、その瞬間に集中することだ。純粋に楽しみながら、フィールドに出て仕事をこなすだけ」と次の試合を見据えました。