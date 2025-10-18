ÆÈ¿È´Ó¤¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¡¡35ºÐ¤Î»þ¤Ë·ëº§°Õ¼±¤â¡¡ÃçÎÉ¤·¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Î¥ê4¥Þ¥¸6¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¡Ê39¡Ë¤¬¡¢18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸þ°æÄ¹ÅÄ¤Î¤¯¤ë¤Þ²¹Àô¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤ëÀèÇÚ·Ý¿Í¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¡¢¥²¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡×¶áÆ£½ÕºÚ¤È¡¢¥ë¥Î¡¼¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë´ë²è¡£º£Ç¯12·î¤Ç40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¸þ°æ¤Ï¡ÖËÍ¤â¤¦40¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºÐ¤Þ¤ÇÆÈ¿È¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸þ°æ¤Ï¡Ö35ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç·ëº§¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¡¢¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È¤Î·ëº§¤ò»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×ËôµÈÄ¾¼ù¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ËôµÈÛ©¤¯¡Ö¤ªÁ°¤ËÀè¹Ô¤«¤ì¤ë¤È¡¢²¶¤ÎÆÈ¿È¤¬ºÝÎ©¤Ä¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ1²óÂÔ¤Æ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¶áÆ£¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¥Î¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥Î¥ê4¡Ê³ä¡Ë¥Þ¥¸6¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊËôµÈ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ë¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Æ¬¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤ÇÊÌ¤ì¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤ª¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¿¶¤é¤ì¤¿¤ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£