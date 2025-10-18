女性組ダンス＆ボーカルグループ「E-girls」の元メンバーで、第1子の妊娠を公表しているYURINO（29）が16日、Instagramを更新。タトゥーが見えるビキニショットを披露し、「おなかおっきい！」「ステキ！すくすく育ってるね」など、反響が寄せられている。

【映像】YURINO、大きいお腹やタトゥーが印象的な水着ショット

2024年2月、アーティストのvividboooy（29）と結婚したYURINO。これまで、Instagramで、YURINOがタトゥーを入れに行った際の夫婦ショットや、沖縄旅行でプールを満喫する姿など、夫婦仲睦まじい様子を発信してきた。

2025年10月4日の投稿では、「この度、赤ちゃんを授かることができました。現在は安定期に入り、一緒に元気に過ごしています。ママになることは夢だったのでうれしい気持ちでいっぱいです!!」と、第1子の妊娠を報告していた。

大きなおなかやタトゥーが印象的なビキニショットを披露

16日は、タイで撮影した大きなおなかやタトゥーが印象的なビキニショットを披露している。

これらの投稿に「可愛いベイビーうまれてくるの楽しみすぎる」「おなかもぽっこりさんで可愛いです！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）