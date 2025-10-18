前年よりインフルエンザの流行が早まる中、鼻にスプレーするだけの、痛くない予防接種「フルミスト」が注目されています。

【写真を見る】「フルミスト」の対象年齢や費用、注意点は？

注目のインフル対策 “痛くない予防接種”「フルミスト」

インフルエンザの感染者数が8週連続で増加。例年より早く流行する中、“痛くない予防接種”が注目されています。

病院の待合室で不安げな表情の子どもたち。このあと、インフルエンザの予防接種が待っています。

注射は子どもにも、親にとっても辛い時間です。

厚労省によると、全国の1医療機関あたりの感染者数は、9月末から増加していて、2024年の同じ時期と比べると、倍以上になっています。

そんな中、注目されているのが、“痛くない予防接種”＝「フルミスト」です。

小学1年生

「（Q.どうだった？）気持ちよかった」

保護者

「ストレスなく、やっぱり針を打つよりいいと思います。一瞬でした」

対象は2歳〜18歳までで、両方の鼻にスプレーするだけ。

ただ、一般的な費用は8000円〜9000円と割高で、発熱などの副反応が出る恐れがあるため、事前にかかりつけ医に相談することが推奨されています。