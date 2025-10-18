TWICE「ヴィクトリアズ・シークレット」大胆衣装のオフショ続々投稿「ため息出るほど美しい」「ゴージャス」と話題
【モデルプレス＝2025/10/18】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）、ジヒョ（JIHYO）、ツウィ（TZUYU）、ナヨン（NAYEON）の4人が10月17日、米ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット（VICTORIA’S SECRET）」のショーに出演。それぞれがInstagramでオフショットを公開し、反響が集まっている。
【写真】TWICE「ヴィクシー」美スタイル際立つセクシー衣装
モモ、ジヒョ、ツウィは、それぞれがショーに出演した際の、美しい脚やボディラインが際立つ衣装での写真や、グループお揃いのピンクとホワイトのストライプ模様のショートガウンを着た姿など、オフショットを多数投稿。またナヨンはストーリーズで、モモとの2ショットなども投稿しており、舞台裏の様子や抜群のスタイルを見せている。
この投稿にファンからは「圧巻の美しさ」「ゴージャス」「女神たち」「ため息が出るほど美しい」など、様々な国から反響が書き込まれている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆TWICE「ヴィクシー」オフショット公開
◆TWICEの美スタイルに反響
