アオシマは開催中の「第63回 全日本模型ホビーショー」に、2026年2月発売予定の「けもプラ」の第1弾ラインナップ3種とオプションアイテム、検討用のサンプルなどを出展した。

アオシマブースの「けもプラ」展示コーナー。会場では弊誌インタビューにも出ていただいた、企画担当者の金田辰也氏が対応していた

ケモノ＋美少女のプラモデルとして、昨年の全日本模型ホビーショーで原型が披露されて以降、全国のケモナーを中心に大きな話題を集めている「けもプラ」。ケモノと人間のバランスを「ケモ度」で表し、パーツのカスタマイズによって自分好みのケモ度のキャラクターを作り出せる、他の美少女プラモデルにはない生物的な魅力にあふれた商品である。

その第1弾となるメインキット「カオマニー」と「ニホンオオカミ」、そしてオプションパーツ「ヒトパーツセット」と情景パーツ「ぶらんこ」は2026年2月に発売が決定し、現在アオシマのオンラインショップや一般店頭にて予約を受付中だ。

「けもプラ カオマニー」。2026年2月発売予定。価格は5,940円。タイ原産のネコがモチーフ。種の特徴であるオッドアイもアイプリントで表現

「けもプラ ニホンオオカミ」。2026年2月発売予定。価格は6,380円。フェイスや手足などはケモ度別に複数種付属している

アオシマのブースには2月発売のラインナップとともに、パーツのテストショットも展示された。キットは接着剤の必要のないスナップキットで、パーツは主にABSで「高ケモ」のハンドパーツのみPVCとなっている。塗装をしなくても完成するが、展示中の「カオマニー」のサンプルは、薄くシャドウが吹いてあるそうだ。

こちらが「ニホンオオカミ」の一部パーツのテストショット。足裏の肉球は別パーツで再現され、眼球パーツが別途用意されていることも分かる

フェイスパーツはプリントと彩色が施されたものに加え、「高ケモ」フェイスの一つは可動眼球仕様で、専用の治具を使うことで瞳の向きを変えることが可能だ。この眼球パーツにもアイプリントが施される予定となっている。

付属の治具を使った眼球パーツ調整の様子。治具にもデザインが施されているのがニクい

面白いポイントとして、同一シリーズのみならず、コトブキヤの「メガミデバイス」とジョイントパーツの互換を持たせていて、両者のミキシングも可能としている。互いにない魅力を持ったシリーズなので、カスタマイズもさらに楽しくなりそうだ。

ジョイントパーツを使った「メガミデバイス」とのミキシング。5月の静岡ホビーショーでも披露された

オプションアイテムの「ヒトパーツセット」は「けもプラ」のフォーマットに合わせた人間タイプの素体で、カスタマイズをすることで半獣半人のようなスタイルのキャラクターを作れるというもの。デカール対応のフェイスや大きさの異なるバストなど豊富なパーツが付属していて、ネイキッドの素体なのでドール用の衣装も着用させやすい仕様となっている。

「けもプラ ヒトパーツセット」。2026年2月発売予定。価格は3,740円。メインキットありきの人型素体で頭部などは付属しない。裸なのでドール衣装を着用したい人向けのアイテムだ

また展示された企画検討用の試作品は、カスタマイズパーツとしてひづめのある手足と人間に近いケモ手足が装備されたもの。前者はウシやシカなどいわゆる偶蹄目の手足で、その見た目はケンタウロスやパンなど空想上の生き物をほうふつとさせる。手もひづめのタイプでかなり異色だ。現地で対応していた企画担当の金田氏は、デザイン的にかなりニッチなので、今回展示して来場者の反応をリサーチするのが目的とのこと。後者はケモ度の低い形状で、こちらも需要があるのか確認したいそうだ。本稿を読んでから会場に行く予定のケモナーの人はぜひその感想を伝えていただきたい。

検討用の試作品。左右で異なる手足が装着されている

こちらがひづめのある手足。足だけ見るとギリシャ神話の半獣神パンのような雰囲気がある

向かって左はヒトに近いケモ足。こちらも需要はありそうだ

9月には「けもプラ」の公式サイトもオープンし、発売予定のキャラクターのパーツをWeb上でカスタマイズして試せる「うちの子シミュレーター」も用意され、注目度はさらに高まっている。これからの展開にも期待していただきたい。

「けもプラ ぶらんこ」。2026年2月発売予定。価格は1,210円。情景パーツなので、「けもプラ」に限らず楽しめそうだ

イラストレーターかわらげ氏が手がけたハイイロオオカミの「リンカ」と白猫の「るおらん」。こうしたキャラクターが設定されたアイテムも企画中だ

