１８日放送の日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」（土曜・午前１１時５５分）では、自民党が連立入りを含めた日本維新の会との政策協議を巡り、維新が実現を求めている議員定数削減を受け入れる方針を固めたことを報じた。

維新は石破茂首相の後任を決める首相指名選挙を巡り「野党側の連携は難しい。これ以上続けるのは失礼に当たる」とし、立憲民主、国民民主両党との首相候補一本化を巡る協議を打ち切る考えで自民と合意すれば自民・高市早苗総裁に投票する考えを示しており、高市氏が首相に選出される公算が高まっている。

この日の番組には維新の吉村洋文代表が生出演。連立が成立した場合、維新に提示されるとされる国土交通相や総務相といった閣僚ポストについて聞かれると「高市さんからそういう提案があるというのは確かにありました」と明言。

その上で「それに対して、我々がどうするかという判断だと思います。もし、合意がまとまればね。まとまらなければ、それで終了ですけど、まとまった時にどうするかって判断。その時に我々は公約を実現したいので、やはり。公約を実現するのに、どのやり方が一番、実現に近いのかを僕自身も党全体を見渡した上で判断したいと思います」と続けていた。