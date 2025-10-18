◆米大リーグ ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦 ドジャース５―１ブルワーズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１７日（日本時間１８日）、球団史上初めてナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）を無敗で突破し、４連勝で２年連続ワールドシリーズ進出を決めた。レギュラーシーズンでは今季両リーグ最多９７勝を挙げたブルワーズを圧倒した。

大谷翔平投手（３１）は「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。打っては３本塁打、投げては６回０／３を２安打無失点１０奪三振、右肘手術から復帰後最多の１００球で勝利投手となった。今シリーズはこの日まで打率１割８分２厘、０本塁打と低調だったが、この日の活躍でＮＬＣＳのＭＶＰに選ばれた。

ＭＶＰトリオの一角、Ｍ・ベッツ内野手は初回、大谷の先頭打者弾に続いて３得点につながる安打を放つなど、攻守で貢献した。大谷のこの日の活躍について「今日私たちは何を目撃した？」と質問されると「偉大さ、だね」とベッツ。「何度も言ってきたけど、俺たちは（ＮＢＡの）ブルズのようなもので、彼（大谷）はマイケル・ジョーダンだ。彼が突き進むとき、俺たちも一緒に突き進む。今日のあいつを見ただろ？ 彼がうちのチームにいてくれて、本当に幸せだよ」と笑顔で語った。

２年連続でワールドシリーズ進出を決め「最高だよ。本当に最高だ。もちろん、まだ次のシリーズ（＝ワールドシリーズ）が残っているから、浮かれすぎるわけにはいかないけど。でも、２年連続でここに戻ってこれたこと、それ自体が特別なんだ。この旅の中にいられることが、もう特別なんだ」と語った。