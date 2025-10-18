通帳を見て絶句「残高、これだけ…？」妻の見栄っ張り浪費が引き起こした、家計のピンチ【ママリ】

主人公・三重崎ハルミは、息子と大手企業サラリーマンの夫との3人家族。念願のマイホームを手に入れ、近所のセレブママ友に仲間入り。ママ友と付き合いを重ねていく中で、少しずつ洋服代・食事代・レジャー代などがかさみます。さらに、小学校受験をするという話を聞き、息子に英語を習わせます。気づくと、家計を圧迫するほど散財していました…。著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人の話を元に描いた漫画作品『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』をダイジェスト版でごらんください。

©otosakamimiko

©otosakamimiko

少しずつ家計をむしばんでいた妻の浪費

新興住宅地に、念願のマイホームを建てた三重崎さん一家。当初の予算より、800万円オーバーだったものの、治安が良く、住みやすい環境に満足していました。



そして、セレブママ友と仲良くなったハルミ。必死にまわりに合わせようとするあまり、少しずつ浪費を重ねます。

久しぶりに記帳をした結果…

©otosakamimiko

©otosakamimiko

住宅を購入した直後、まわりの家と張り合うために新車を購入。グレードの高い車にしたこともあり、毎月の住宅ローンに加え、車のローンがのしかかります。「節約しなきゃ」と思いつつも、ママ友との交際費を抑えることができなかったハルミ。結果として、貯蓄がどんどん減ります…。

なぜ？貯金が減った理由がわからない妻

©otosakamimiko

©otosakamimiko

すでに深刻な事態に陥っているものの、ハルミは「あまり買い物しないようにしよう」程度にしか考えていません。すると、夫にテーマパークに出かけようと提案されます。家族でレジャーに出かけたら、出費がかさみます…。



そこでハルミは、とっさに近くの大きな公園に出かけることを提案。「お弁当作るよ」と言い、なんとか危機を免れます。



ですが、ハルミの浪費は隠し通すことはできません。夫にバレ、ハルミが見栄のために散財していたことが発覚。今の環境のままでは、立ち直ることは難しいと考えた夫は、今の住宅を手放すことを決意。新天地で、家族でリセットします。



誰しも、多少の見栄はありますね。ですが、家計を圧迫するほどの浪費は、家族に迷惑をかけてしまいます。改めて、お金の使い道について、夫婦で話し合うことの大切さを教えてくれる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）